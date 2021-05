Cronache per un’esistenza ribelle, l’omaggio di Stefano Chiodaroli a Dominique Venner (Di domenica 23 maggio 2021) Cernusco sul Naviglio, 23 mag – “Ecco perché io sono un cuore ribelle. ribelle per fedeltà“. Ieri mattina è andato in scena, a Cernusco sul Naviglio, l’incontro “La voce di Dominique Venner – Cronache per un’esistenza ribelle” con l’attore teatrale Stefano Chiodaroli. L’ultimo martire d’Europa: Dominique Venner Il comico, maestro di cerimonia, ha voluto ricordare, all’indomani dell’ottavo anniversario della morte, il sacrificio di quello che a tutti gli effetti può essere ricordato come l’ultimo martire d’Europa: Dominique Venner. Lo scrittore francese, sterminata la sua produzione letteraria, si diede la morte il 21 maggio 2013 con un colpo di pistola nella ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 23 maggio 2021) Cernusco sul Naviglio, 23 mag – “Ecco perché io sono un cuoreper fedeltà“. Ieri mattina è andato in scena, a Cernusco sul Naviglio, l’incontro “La voce diper” con l’attore teatrale. L’ultimo martire d’Europa:Il comico, maestro di cerimonia, ha voluto ricordare, all’indomani dell’ottavo anniversario della morte, il sacrificio di quello che a tutti gli effetti può essere ricordato come l’ultimo martire d’Europa:. Lo scrittore francese, sterminata la sua produzione letteraria, si diede la morte il 21 maggio 2013 con un colpo di pistola nella ...

LegaSalvini : ++ DAGO: 'L'AFFARE SI INGROSSA. ‘CHIAMO LO SPACCIATORE,FACCIAMO FESTA.1GRAMMO' ' ++ Nelle chat di Grillo Jr & frien… - Corriere : Api, così amate (e sconosciute), indispensabili per la biodiversità - borghi_claudio : Era nervoso. Una bambina di 18 mesi. Se esiste un argomento per la pena di morte è questo mostro. 'Ero nervoso, l… - IlPrimatoN : 'Ecco perché io sono un cuore ribelle. Ribelle per fedeltà': l'omaggio di Chiodaroli a Venner - rontagnano : RT @TWDDarylRick: Roma in mano ai ROM, in altri stati europei tutto questo non sarebbe tollerato! INVASIONE DI CAMPO (ROM) - LA SCUOLA CALC… -