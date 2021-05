Crolla la funivia del Mottarone in Piemonte, 9 vittime (Di domenica 23 maggio 2021) STRESA (VERBANIA) (ITALPRESS) – Nove morti e due bambine ferite. E' questo il bilancio, secondo quanto apprende l'Italpress, del crollo della cabina della funivia del Mottarone che parte da Stresa, in provincia di Verbania. Le due bambine sono state portate in elicottero in codice rosso al Regina Margherita di Torino.Sul luogo dell'incidente oltre ai soccorritori del 118, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico sono ancora al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.La funivia del Mottarone aveva riaperto al pubblico il 22 maggio, come gli altri impianti in Italia, dopo oltre un anno di chiusura dovuto all'emergenza Covid.Nel 2016 la funivia aveva subito degli interventi importanti di manutenzione. La cabina sarebbe Crollata da un'altezza di circa 80 metri.Il ministro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) STRESA (VERBANIA) (ITALPRESS) – Nove morti e due bambine ferite. E' questo il bilancio, secondo quanto apprende l'Italpress, del crollo della cabina delladelche parte da Stresa, in provincia di Verbania. Le due bambine sono state portate in elicottero in codice rosso al Regina Margherita di Torino.Sul luogo dell'incidente oltre ai soccorritori del 118, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico sono ancora al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.Ladelaveva riaperto al pubblico il 22 maggio, come gli altri impianti in Italia, dopo oltre un anno di chiusura dovuto all'emergenza Covid.Nel 2016 laaveva subito degli interventi importanti di manutenzione. La cabina sarebbeta da un'altezza di circa 80 metri.Il ministro ...

