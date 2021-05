Cristiano Ronaldo out in Bologna Juventus | il motivo

(Di domenica 23 maggio 2021)out in: scelta a sorpresa di Pirlo sul portoghese nel match della 38esima giornata di Serie A La Juve affronta ilnel match valido per la 38esima giornata di Serie A. Dando uno sguardo alle formazioni ufficiali, figura una scelta a sorpresa di Pirlo.parte dalla panchina contro il! Scelti Dybala e Morata titolari in avanti, con l’esclusione di CR7 che, come appreso danews24, è dovuta ad una scelta tecnica di Pirlo dopo le tante partite dispendiose dal punto di vista fisico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

juventusfc : A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Frabotta, Arthur, McKennie, Bernardeschi, Fagioli, Cristiano R… - ESPNFC : Cristiano Ronaldo's club trophy cabinet ?? 5 x Champions League 4 x FIFA Club World Cup 3 x UEFA Super Cup 3 x Prem…

... spicca anche il famoso quarto contro i blancos (2018) rimontando lo 0 - 3 di Torino con un 3 - 0 al Bernabeu prima che, a tempo scaduto, trasformasse il rigore della qualificazione ...parte dalla panchina ...Cristiano Ronaldo out in Bologna Juventus: scelta a sorpresa di Pirlo sul portoghese nel match della 38esima giornata di Serie A La Juve affronta il Bologna nel match valido per la 38esima giornata di ...La corsa Champions a tre sta per iniziare. Milan, Napoli e Juventus sono pronte a battersi sui rispettivi campi per ottenere la qualificazione.