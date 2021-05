CR7 capocannoniere della Serie A 2020-21: Lukaku e Muriel completano il podio (Di lunedì 24 maggio 2021) Nonostante la panchina nel 4-1 della Juventus al Bologna, Cristiano Ronaldo ha comunque vinto il titolo di capocannoniere della Serie A 2020-2021, per la prima volta da quando è in Italia. Ecco i primi 10 della classifica marcatori: Cristiano Ronaldo 29 Romelu Lukaku 24 Luis Muriel 22 Dusan Vlahovic 21 Ciro Immobile, Simy 20 Lorenzo Insigne 19 Domenico Berardi, Lautaro Martinez 17 Joao Pedro 16 Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 24 maggio 2021) Nonostante la panchina nel 4-1Juventus al Bologna, Cristiano Ronaldo ha comunque vinto il titolo di-2021, per la prima volta da quando è in Italia. Ecco i primi 10classifica marcatori: Cristiano Ronaldo 29 Romelu24 Luis22 Dusan Vlahovic 21 Ciro Immobile, Simy 20 Lorenzo Insigne 19 Domenico Berardi, Lautaro Martinez 17 Joao Pedro 16 Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

RickyB777 : RT @SimLeuci: @officialmaz 23V 9N 6P (come atalanta) 77GF 38GS (seconda miglior difesa). Capocannoniere CR7 con 29 reti. Definiamo questo q… - St3NikTV : 29 Goal Capocannoniere della Serie A ! Altro premio personale in un’altro campionato! Inarrestabile @Cristiano ??????… - salvatore3269 : RT @SCUtweet: #CR7 capocannoniere #Juventus di #SerieA dopo #DelPiero 2008 ?? 29 gol in 33 presenze - VitalbaArdito : Compimenti a Cr7 per essere il capocannoniere della Serie A con 29 reti. ??#Ronaldo #BolognaJuventus #FinoAllaFine - SimLeuci : @officialmaz 23V 9N 6P (come atalanta) 77GF 38GS (seconda miglior difesa). Capocannoniere CR7 con 29 reti. Definiam… -