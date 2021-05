Covid Veneto | oggi 133 contagi e 3 morti | bollettino 23 maggio

Advertising

...inoggi, 23 maggio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrati altri 3 morti, che portano il totale a 11.528 dall'inizio dell'epidemia di- ...Sono stati 133 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati innelle ultime 24 ... Alto Adige In Alto Adige sono 45 i nuovi casi di- 19 su 3.074 tamponi processati nella ...(ANSA) - VENEZIA, 23 MAG - Una Vogalonga in forma ridotta - nel rispetto delle restrizioni Covid - ma ancora più festa veneziana la tradizionale manifestazione remiera di primavera svoltasi oggi sulle ...Sette Regioni viaggiano verso il bianco. Superata la quota di 30 milioni di somministrazioni di vaccino. Sold out per gli Open Day AstraZeneca nel Lazio. Ischia, Procida e Capri sono Covid free ...