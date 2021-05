Covid Valle d’Aosta, oggi 15 contagi: bollettino 23 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 15 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 23 maggio,dopo l’analisi di 178 tamponi. Nelle ultime 24 ore non si registrano ulteriori decessi. Lo comunica in una nota la Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 15 ida coronavirus in, 23,dopo l’analisi di 178 tamponi. Nelle ultime 24 ore non si registrano ulteriori decessi. Lo comunica in una nota la Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

