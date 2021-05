Covid, vaccini ai bambini. In Uk la lettera di 40 scienziati: “Non ripetere gli errori della storia. Nessuno sotto i 15 anni sano è morto” (Di domenica 23 maggio 2021) L’Agenzia europea per i farmaci (Ema) autorizzerà probabilmente il 28 maggio la somministrazione dei vaccini per i ragazzi dai 12-15 anni. I dati raccolti da Pfizer e Moderna sono rassicuranti. Il ministro della Salute Speranza ha auspicato un piano di immunizzazione per i maturandi, “è altamente strategico per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico”. Ma il dibattito sulle vaccinazioni pediatriche è molto acceso, soprattutto in Gran Bretagna, dove sono più avanti con la campagna vaccinale. In parallelo alla prossima autorizzazione Ema, Moderna sta sperimentando il suo vaccino sulla fascia dai 6 mesi ai 12 anni di età e Pfizer ha annunciato il possibile via libera al vaccino per i piccoli dai 6 mesi in su a inizio 2022. In questo contesto, il Telegraph ha riportato con molto risalto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) L’Agenzia europea per i farmaci (Ema) autorizzerà probabilmente il 28 maggio la somministrazione deiper i ragazzi dai 12-15. I dati raccolti da Pfizer e Moderna sono rassicuranti. Il ministroSalute Speranza ha auspicato un piano di immunizzazione per i maturandi, “è altamente strategico per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico”. Ma il dibattito sulle vaccinazioni pediatriche è molto acceso, soprattutto in Gran Bretagna, dove sono più avanti con la campagna vaccinale. In parallelo alla prossima autorizzazione Ema, Moderna sta sperimentando il suo vaccino sulla fascia dai 6 mesi ai 12di età e Pfizer ha annunciato il possibile via libera al vaccino per i piccoli dai 6 mesi in su a inizio 2022. In questo contesto, il Telegraph ha riportato con molto risalto la ...

