Covid, un bergamasco su 5 ha completato il ciclo di richiamo (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo i dati della Regione sono invece 386.778 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose. Diciotto Comuni al giro di boa per popolazione inoculata. Le valli e il Sebino le zone messe più in sicurezza. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo i dati della Regione sono invece 386.778 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose. Diciotto Comuni al giro di boa per popolazione inoculata. Le valli e il Sebino le zone messe più in sicurezza.

