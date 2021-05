Covid Toscana, oggi 382 contagi: bollettino 23 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 382 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 23 maggio. Ad anticipare i dati, il governatore della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 382 su 16.834 test di cui 11.014 tamponi molecolari e 5.820 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (6,0% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 1.856.068”, Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino regionale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 382 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 23. Ad anticipare i dati, il governatore della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 382 su 16.834 test di cui 11.014 tamponi molecolari e 5.820 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (6,0% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 1.856.068”, Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio Giani, anticipando i dati delregionale. L'articolo proviene da Italia Sera.

