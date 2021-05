Covid | si muore sempre meno | 72 morti nelle ultime 24 ore

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 23 maggio 2021) Sono 3.995 i positivi al test del coronavirus in Italia24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.717. Sono invece 72 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 125. Sono 179.391 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 286.603. Il tasso di positività è del 2,2%, in aumento rispetto all?1,6% di ieri (+0,6%). In terapia intensiva per ilin Italia ci sono 1.410 persone, in calo di 20 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 48 (ieri 64).Sono invece 9.161 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 327 in ...