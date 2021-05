Covid Sardegna, oggi 20 contagi: bollettino 23 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 20 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 23 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano nuovi decessi (1.446 in tutto). Sono invece 182 (-2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 33 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.209 e i guariti sono complessivamente 41.559 (+80). Sul territorio, dei 56.429 casi positivi complessivamente accertati, 14.750 (+15) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.604 nel Sud Sardegna, 5.137 (+1) a Oristano, 10.816 a Nuoro, 17.108 (+4) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 20 ida coronavirus in, 23, secondo i dati deldella regione. Non si registrano nuovi decessi (1.446 in tutto). Sono invece 182 (-2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 33 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.209 e i guariti sono complessivamente 41.559 (+80). Sul territorio, dei 56.429 casi positivi complessivamente accertati, 14.750 (+15) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.604 nel Sud, 5.137 (+1) a Oristano, 10.816 a Nuoro, 17.108 (+4) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

