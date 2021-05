Covid Puglia, oggi 274 contagi e 20 morti: bollettino 23 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 274 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 23 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 20 morti. E’ il quadro dellaa Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 6.377 tamponi sono stati rilevati 274 contagi: 80 in provincia di Bari, 29 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia Bat, 58 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 399 su 8.977 test. Sono stati registrati 20 decessi: 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 13 in provincia Bat, 1 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 9. In totale in Puglia hanno perso ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 274 ida coronavirus in, 23, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 20. E’ il quadro dellaa Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 6.377 tamponi sono stati rilevati 274: 80 in provincia di Bari, 29 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia Bat, 58 in provincia di Fa, 43 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 399 su 8.977 test. Sono stati registrati 20 decessi: 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 13 in provincia Bat, 1 in provincia di Taranto. Ieri ierano 9. In totale inhanno perso ...

