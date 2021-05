Covid, per i furbetti del vaccino la seconda dose può attendere (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo i giudici amministrativi non ci sono motivi di urgenza tali da derogare alla programmazione del piano vaccinale Leggi su ilsole24ore (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo i giudici amministrativi non ci sono motivi di urgenza tali da derogare alla programmazione del piano vaccinale

AnnalisaChirico : Il min. degli Annunci Roberto Speranza (quello che da quando è iniziata la pandemia non ne azzecca una) aveva annun… - AlbertoBagnai : I capitali sopra i cinque milioni, nel mondo di Giuseppe Maini, aspettano Giuseppe Maini per essere aggrediti dal f… - RobertoBurioni : Riassunto varianti dopo la tappa del Giro. Preoccupante l'incremento della contagiosità (non sottovalutatela!), mol… - BobToney65 : RT @gzibordi: i 600 morti dopo la vaccinazione non sono 85enni malati come i 'morti Covid', ma gente di 40 o 50 anni sana seccata dal vacci… - biproud01 : Solo artisti LGBT voglio, deve compensare per i gay pride saltati per il covid -