Covid, paura a Torre Annunziata: 3 casi di variante indiana a scuola (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I dati da coronavirus in tuto il paese si stanno riducendo drasticamente. Questo però non significa che sia possibile abbassare l'attenzione. Il pericolo è sempre dietro l'angolo. Come a Torre Annunziata dove si sono registrati 3 casi della variante indiana. Come riportato "IlMattino" e "Lo Strillone", si tratta di un segretario scolastico e due docenti, tutti già vaccinati con la prima dose di AstraZeneca. Hanno sviluppato la malattia in forma paucisintomatica (ossia con lievi segni di malattia). Il paziente zero e il paziente uno sono già negativizzati, mentre il terzo è attualmente in isolamento domiciliare. La presenza dei nuovi casi fa salire la paura che possa nascere un nuovo focolaio, a differenza di quanto dichiarato dal ...

