Covid, oggi 3.995 nuovi casi e 72 morti: il bollettino del 23 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 23 maggio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 3995 Decessi: 72 Tamponi effettuati: 179.391 Terapie intensive: -20 Tasso di positività: 2,2% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 281.092 casi totali: 4.192.183 Decessi: 125.225 Guariti: 3.785.866 Il Covid in Italia: bollettino di oggi 23 maggio 2021 Il bollettino Covid di oggi, domenica 23 maggio 2021, registra 3995 nuovi casi di Covid-19 e 72 decessi legati alla pandemia. Come di consueto, i dati sono diffusi da Ministero della Salute e Istituto ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021)ITALIA, ILDI232021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 3995 Decessi: 72 Tamponi effettuati: 179.391 Terapie intensive: -20 Tasso di positività: 2,2% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 281.092totali: 4.192.183 Decessi: 125.225 Guariti: 3.785.866 Ilin Italia:di232021 Ildi, domenica 232021, registra 3995di-19 e 72 decessi legati alla pandemia. Come di consueto, i dati sono diffusi da Ministero della Salute e Istituto ...

Advertising

ItaliaViva : No a nuove tasse, si alla commissione di inchiesta sul Covid. L'intervista di @matteorenzi oggi su @LaStampa.… - LegaSalvini : ++ L'OSPEDALE FIERA MILANO - TANTO CRITICATO COME INUTILE SPRECO DALLA SINISTRA - HA SALVATO TANTISSIME VITE E OGGI… - GiovanniToti : Parte oggi al @SanMartino_Ge di Genova, primo ospedale in Italia e in Europa, la sperimentazione dello spray nasale… - infoitinterno : Bollettino Covid oggi in Italia e Lombardia: 3.995 nuovi contagi e 72 morti - VoceGiallorossa : ?? #COVID19, il bollettino di oggi: +3.995 nuovi contagi -