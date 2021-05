Covid o non Covid, le Gazzette alla buona tavola non rinunciano mai (Di domenica 23 maggio 2021) di loreno bertolacci Gran bella giornata, non in senso meteorologico, quella di ieri in via Cenami, alla trattoria L'Oste di Lucca . Era passato tanto, troppo tempo, dall'ultima cena del gruppo ed ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di domenica 23 maggio 2021) di loreno bertolacci Gran bella giornata, non in senso meteorologico, quella di ieri in via Cenami,trattoria L'Oste di Lucca . Era passato tanto, troppo tempo, dall'ultima cena del gruppo ed ...

Advertising

AnnalisaChirico : Il min. degli Annunci Roberto Speranza (quello che da quando è iniziata la pandemia non ne azzecca una) aveva annun… - AlbertoBagnai : I capitali sopra i cinque milioni, nel mondo di Giuseppe Maini, aspettano Giuseppe Maini per essere aggrediti dal f… - RobertoBurioni : Riassunto varianti dopo la tappa del Giro. Preoccupante l'incremento della contagiosità (non sottovalutatela!), mol… - Andrea_D74 : RT @danielamartani: Se questo è giornalismo @fanpage. Vergognatevi, spero vi segnalino all'ordine, non si può più accettare che facciate di… - GiorgioSkn : RT @GandolfoDomini1: Io veramente non capisco come la maggioranza delle persone non abbia ancora capito che questi vaccini non danno immuni… -