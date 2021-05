Covid, news. Il bollettino del 23 maggio: 3.995 nuovi casi su 179.391 tamponi. 72 morti (Di lunedì 24 maggio 2021) Diminuiscono i test, come di norma nel weekend, risale il tasso di positività: 2,2%. Continua il calo dei ricoveri (-20 in terapia intensiva, -327 nei reparti ordinari). Oltre 30 mln di dosi somministrate in Italia. Gelmini: "Vaccinarsi in vacanza? Meglio tornare a casa". Il commissario Figliuolo chiede alle Regioni un maggiore contributo per mantenere sempre operativi gli hub vaccinali. Da domani Italia in giallo: riaprono gli impianti di sci e gli stabilimenti balneari Leggi su tg24.sky (Di lunedì 24 maggio 2021) Diminuiscono i test, come di norma nel weekend, risale il tasso di positività: 2,2%. Continua il calo dei ricoveri (-20 in terapia intensiva, -327 nei reparti ordinari). Oltre 30 mln di dosi somministrate in Italia. Gelmini: "Vaccinarsi in vacanza? Meglio tornare a casa". Il commissario Figliuolo chiede alle Regioni unre contributo per mantenere sempre operativi gli hub vaccinali. Da domani Italia in giallo: riaprono gli impianti di sci e gli stabilimenti balneari

