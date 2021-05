Covid, news. Da domani Italia in giallo. Vaccini, oltre 30 mln di dosi somministrate. LIVE (Di domenica 23 maggio 2021) Il commissario per l'emergenza Covid Figliuolo chiede alle Regioni un maggiore contributo per mantenere sempre operativi gli hub vaccinali. Ancora in calo contagi e ricoveri, da domani riaprono gli impianti di sci e gli stabilimenti balneari. Ischia è Covid-free Leggi su tg24.sky (Di domenica 23 maggio 2021) Il commissario per l'emergenzaFigliuolo chiede alle Regioni un maggiore contributo per mantenere sempre operativi gli hub vaccinali. Ancora in calo contagi e ricoveri, dariaprono gli impianti di sci e gli stabilimenti balneari. Ischia è-free

Advertising

borghi_claudio : Mannaggia, e adesso avremo Cartabellotta Galli e Crisanti che diranno di non aver capito nulla e chiederanno scusa… - RobertoBurioni : Che vergogna in Senato, quello stesso Senato che deve votare le leggi che devono proteggerci da COVID-19 ieri ha de… - Agenzia_Italia : Covid: c'è un nuovo virus aviario, potrebbe innescare un'altra pandemia - RoxLory : RT @noitre32: Milano, la doppia vita dello stupratore vip. 'Alto commissario per l'emergenza Covid': perversioni e dettagli choc https://t.… - Santippe2 : RT @Side73Dark: #COVID19 Gli scienziati inglesi si pentono dei metodi 'non etici' utilizzati: 'L'utilizzo della paura per controllore il co… -