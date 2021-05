Covid Lombardia, oggi 711 contagi e 9 morti: bollettino 23 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 711 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 23 maggio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrati altri 9 morti, che portano il totale a 33.471 dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19. Gli attuali positivi sono 35.621 (+205), mentre i guariti sono 761.995 (+497). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 711 ida coronavirus in, 23, secondo i dati deldella Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrati altri 9, che portano il totale a 33.471 dall’inizio dell’emergenza legata al-19. Gli attuali positivi sono 35.621 (+205), mentre i guariti sono 761.995 (+497). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

RobertoBurioni : È aperta la prenotazione per il vaccino anti COVID-19 per i 40-50 della regione Lombardia. Accorrete numerosi. - tuttoatalanta : Il Bollettino della Lombardia al 23/05: +711 contagi e 9 morti in 24h - lifestyleblogit : Covid Lombardia, oggi 711 contagi e 9 morti: bollettino 23 maggio - - zazoomblog : Covid: a Bergamo altri 80 positivi. In Lombardia 9 decessi calano ancora i ricoveri - #Covid: #Bergamo #altri… - Open_gol : In Lombardia i nuovi positivi sono 711. Continua a diminuire la pressione ospedaliera?? -