Covid, le ultime news. Il bollettino: 3.995 nuovi casi su 179.391 tamponi. 72 morti. LIVE (Di domenica 23 maggio 2021) Oltre 30 mln di dosi somministrate in Italia. Gelmini: "Vaccinarsi in vacanza? Meglio tornare a casa". Il commissario per l'emergenza Covid Figliuolo chiede alle Regioni un maggiore contributo per mantenere sempre operativi gli hub vaccinali. Da domani Italia in giallo: riaprono gli impianti di sci e gli stabilimenti balneari Leggi su tg24.sky (Di domenica 23 maggio 2021) Oltre 30 mln di dosi somministrate in Italia. Gelmini: "Vaccinarsi in vacanza? Meglio tornare a casa". Il commissario per l'emergenzaFigliuolo chiede alle Regioni un maggiore contributo per mantenere sempre operativi gli hub vaccinali. Da domani Italia in giallo: riaprono gli impianti di sci e gli stabilimenti balneari

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 4.717 i positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 5.218. Sono 125 le vittime in un g… - RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE - Nessun decesso in Calabria per COVID-19 nelle ultime 24 ore, e vi garantisco che anche da noi (San… - Agenzia_Ansa : Le 93 vittime per Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il dato più basso da sette mesi #ANSA - TgrRai : #Covid, sono 3.995 i positivi su 179.391 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia… - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: 628 positivi. 3 deceduti nelle ultime 48h -

'L'isola dei famosi', Miryea Stabile si sente male e i naufraghi ci scherzano su ...apprestano a vivere le ultime settimane in Honduras. Il reality show, che non è mai effettivamente decollato, si concluderà il prossimo 7 giugno e per la prima volta, a causa delle norme anti Covid, ...

Coronavirus ultime notizie. Moderna chiederà approvazione vaccino a Ema per 12-17enn, in Usa contagi ... Il Sole 24 ORE Coronavirus, bollettino 23 maggio: 3.995 contagi e 72 morti La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: le novità su contagi, decessi e guarigioni Ancora in calo la curva epidemica nel nostro Paese, anche per ...

Coronavirus, oggi altri 3.995 casi e 197 vittime Sono 3.995 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.717. Sono invece 197 le vittime in un giorno, mentre ieri era ...

