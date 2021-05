Covid, le ultime news. Gelmini: "Vaccinarsi in vacanza? Meglio tornare a casa". LIVE (Di domenica 23 maggio 2021) La ministra per gli Affari regionali: "Se ci sono Regioni che dopo aver attuato il piano faranno qualcosa di più, bene, ma credo che si possa tornare dalle ferie e per Vaccinarsi". Oltre 30 mln di dosi somministrate in Italia. Il commissario per l'emergenza Covid Figliuolo chiede alle Regioni un maggiore contributo per mantenere sempre operativi gli hub vaccinali. Da domani Italia in giallo: riaprono gli impianti di sci e gli stabilimenti balneari Leggi su tg24.sky (Di domenica 23 maggio 2021) La ministra per gli Affari regionali: "Se ci sono Regioni che dopo aver attuato il piano faranno qualcosa di più, bene, ma credo che si possadalle ferie e per". Oltre 30 mln di dosi somministrate in Italia. Il commissario per l'emergenzaFigliuolo chiede alle Regioni un maggiore contributo per mantenere sempre operativi gli hub vaccinali. Da domani Italia in giallo: riaprono gli impianti di sci e gli stabilimenti balneari

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 4.717 i positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 5.218. Sono 125 le vittime in un g… - Corriere : Lo studio: Pfizer e AstraZeneca «molto efficaci» per ceppo indiano - RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE - Nessun decesso in Calabria per COVID-19 nelle ultime 24 ore, e vi garantisco che anche da noi (San… - LatinaCorriere : Covid, in provincia 45 nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore - - stefymigliori : RT @periucs: Torna a crescere la curva dei casi di Covid-19 in Gb: nelle ultime 24 ore, il Regno Unito ha registrato 2.694 nuovi casi, 17.4… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Covid, in Puglia 274 casi positivi, 20 i decessi PUGLIA - Su 6.377 test per l'infezione da Covid - 19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore 274 casi positivi : 80 in provincia di Bari, 29 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 58 in provincia di Foggia, 43 in provincia di ...

Covid: Veneto, +133 contagi e 3 decessi in 24 ore Sono stati 133 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 3 i decessi. Numeri che confermano il calo costante della curva dell'infezione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia è di 421.924, quello delle vittime è 11.528. Lo ...

Coronavirus ultime notizie. Vaccini Pfizer e AstraZeneca efficaci contro la variante dall’India, in ... Il Sole 24 ORE Mattarella:"Mafia esiste ancora, Stato sia vigile. Mentalità nuova da sacrificio Falcone-Borsellino" "Una organizzazione criminale, che ha fatto di una malintesa, distorta e falsa onorabilità il suo codice di condotta, in questi ultimi decenni ha perduto terreno ... Per il secondo anno consecutivo a ...

Covid, contagi a picco ma sale il numero dei morti: venti i decessi in Puglia Contagi a picco in Puglia: scende il numero dei contagiati e si ferma a 274 casi (399 nella giornata di sabato 22 maggio) su oltre 6mila test effettuati. Nella giornata di oggi - 23 ...

PUGLIA - Su 6.377 test per l'infezione da- 19 sono stati registrati nelle24 ore 274 casi positivi : 80 in provincia di Bari, 29 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 58 in provincia di Foggia, 43 in provincia di ...Sono stati 133 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati in Veneto nelle24 ore, e 3 i decessi. Numeri che confermano il calo costante della curva dell'infezione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia è di 421.924, quello delle vittime è 11.528. Lo ..."Una organizzazione criminale, che ha fatto di una malintesa, distorta e falsa onorabilità il suo codice di condotta, in questi ultimi decenni ha perduto terreno ... Per il secondo anno consecutivo a ...Contagi a picco in Puglia: scende il numero dei contagiati e si ferma a 274 casi (399 nella giornata di sabato 22 maggio) su oltre 6mila test effettuati. Nella giornata di oggi - 23 ...