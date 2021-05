Covid, le regole per viaggiare in auto. Cosa cambia alla luce dei nuovi provvedimenti adottati dal governo (Di domenica 23 maggio 2021) Covid, le regole per viaggiare in auto: Cosa cambia a maggio alla luce dei nuovi provvedimenti adottati dal governo. No, con i nuovi provvedimenti adottati dal governo tra aprile e maggio non cambiano le regole per viaggiare in auto. Ma non per questo non è utile un ripasso. Anzi, con la riapertura dei confini e le riaperture disposte dal governo in molti cercano chiarimenti sulle disposizioni in materia. Covid, le regole per viaggiare in auto Nessun ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021), leperina maggiodeidal. No, con idaltra aprile e maggio nonno leperin. Ma non per questo non è utile un ripasso. Anzi, con la riapertura dei confini e le riaperture disposte dalin molti cercano chiarimenti sulle disposizioni in materia., leperinNessun ...

Advertising

Loredanataberl1 : RT @Bluefidel47: La avete sentita l'ultima trovata del CTS? Matrimonio max 50 persone Ci dovrà essere presente una mezza sega di controll… - unozerozer0 : @SocialmenteDiv1 Si, passerò 15 giorni a casa di Galli per imparare finalmente le regole per proteggermi dal covid.… - actarus1070 : Io penso che oramai il covid è diventato un esperimento sociale per misurare il grado di rincoglionimento del gener… - HansSuter : 'tenendo conto proprio del contingentamento del numero delle dosi di vaccino.' siccome ci sono pochi vaccini, bisog… - RizzoGiov : @vaticannews_it @EU_Commission @SalvoCernuzio @Tornielli @AGisotti @ComeceEu @MediaCcee @Rvaticanaitalia… -