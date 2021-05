Covid Italia oggi, bollettino per regione: contagi coronavirus 23 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) Il bollettino da regioni e Protezione Civile con i dati coronavirus di oggi, 23 maggio, alla vigilia di un’Italia tutta zona gialla. contagi, ricoveri, morti con i numeri regione per regione -da Lombardia a Lazio, da Veneto a Sicilia, da Piemonte a Puglia- e le news da Milano, Roma, Napoli. La tabella e i dati delle regioni: Sono 382 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 23 maggio. Ad anticipare i dati, il governatore della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 382 su 16.834 test di cui 11.014 tamponi molecolari e 5.820 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (6,0% sulle prime ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) Ilda regioni e Protezione Civile con i datidi, 23, alla vigilia di un’tutta zona gialla., ricoveri, morti con i numeriper-da Lombardia a Lazio, da Veneto a Sicilia, da Piemonte a Puglia- e le news da Milano, Roma, Napoli. La tabella e i dati delle regioni: Sono 382 i nuovidain Toscana secondo ildi, 23. Ad anticipare i dati, il governatore dellaEugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 382 su 16.834 test di cui 11.014 tamponi molecolari e 5.820 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (6,0% sulle prime ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 4.717 i positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 5.218. Sono 125 le vittime in un g… - Corriere : Lo studio: Pfizer e AstraZeneca «molto efficaci» per ceppo indiano - borghi_claudio : Un pezzo d'Italia invece continua a dire scemenze eppure va avanti come se nulla fosse. - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno - Quotidiano Online] - sferriam : RT @laperlaneranera: Per mesi e mesi ci hanno divulgato che l'India rischiava l'Estinzione a causa della Pandemia Covid-19 Immagini di mort… -