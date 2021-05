Covid Italia, oggi 3.995 contagi e 72 morti: bollettino 23 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 3.995 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 23 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, nelle regioni, registrati 72 morti, che portano il totale a 125.225 dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19. LAZIO – Sono 413 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 23 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti. A Roma segnalati 217 casi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 10.519 tamponi molecolari e oltre 10mila antigenici, per un totale di oltre 21mila test nella Regione. “I ricoverati sono 1255 (-28). I guariti 1109, le terapie intensive sono 194 (-1). Il rapporto tra positivi e ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 3.995 ida coronavirus in, 23, secondo i dati regione per regione neldella Protezione Civile. Da ieri, nelle regioni, registrati 72, che portano il totale a 125.225 dall’inizio dell’emergenza legata al-19. LAZIO – Sono 413 i nuovida Coronavirus nel Lazio secondo ildi, 23. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8. A Roma segnalati 217 casi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 10.519 tamponi molecolari e oltre 10mila antigenici, per un totale di oltre 21mila test nella Regione. “I ricoverati sono 1255 (-28). I guariti 1109, le terapie intensive sono 194 (-1). Il rapporto tra positivi e ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 4.717 i positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 5.218. Sono 125 le vittime in un g… - Agenzia_Ansa : I 72 morti per Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono il m… - borghi_claudio : Un pezzo d'Italia invece continua a dire scemenze eppure va avanti come se nulla fosse. - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: I 72 morti per Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono il minimo… - tobiamc : RT @cirobuonajuto: Mentre in #Italia si moriva di #Covid c'era qualcuno che si arricchiva in modo illecito? Per questo chiediamo una commis… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Vaccino, in Italia effettuate 30.654.487 somministrazioni La lotta al Covid - 19. Raggiunge quota 30.654.487 il numero delle vaccinazioni somministrate in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e aggiornati alle 17.13 di oggi, domenica 23 maggio 2021. ...

Incidente funivia del Mottarone, il dolore sui social: 'Come il ponte Morandi' Francesco invece pensa a quel sogno di tornare a vivere dopo il Covid, infranto con quella cabina ...Diversi coloro che accostano la notizia della tragedia a quella più scanzonata con la quale l'Italia ...

Covid, l'andamento del contagio in Italia negli ultimi giorni: grafici e mappe Sky Tg24 Treni, l’impatto della pandemia sul traffico ferroviario nel 2020 Tra aprile e giugno 2020 i treni italiani hanno visto salire a bordo il 77% in meno dei viaggiatori rispetto all'anno precedente.

Covid, l’indice dei positivi è costante De Luca: «A luglio Napoli vaccinata» Resta piuttosto costante, in Campania, l'indice di incidenza dei positivi al Covid: 628 sono i positivi nelle ultime 24 ore su 13.125 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di incidenza era del 4 ...

La lotta al- 19. Raggiunge quota 30.654.487 il numero delle vaccinazioni somministrate in, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e aggiornati alle 17.13 di oggi, domenica 23 maggio 2021. ...Francesco invece pensa a quel sogno di tornare a vivere dopo il, infranto con quella cabina ...Diversi coloro che accostano la notizia della tragedia a quella più scanzonata con la quale l'...Tra aprile e giugno 2020 i treni italiani hanno visto salire a bordo il 77% in meno dei viaggiatori rispetto all'anno precedente.Resta piuttosto costante, in Campania, l'indice di incidenza dei positivi al Covid: 628 sono i positivi nelle ultime 24 ore su 13.125 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di incidenza era del 4 ...