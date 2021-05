Covid, in Toscana il 'Vaccino Day' straordinario per gli over 60 (Di domenica 23 maggio 2021) commenta La Regione Toscana ha dato il via libera a un 'Vaccino Day' straordinario: domenica 23 maggio gli over 60 non ancora vaccinati possono recarsi, anche senza prenotazione, in alcuni hub ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 maggio 2021) commenta La Regioneha dato il via libera a un 'Day': domenica 23 maggio gli60 non ancora vaccinati possono recarsi, anche senza prenotazione, in alcuni hub ...

