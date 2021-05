Covid in Italia: oggi 3.995 nuovi casi e 72 morti, prosegue il calo dei ricoveri (Di domenica 23 maggio 2021) Covid oggi Italia bollettino 23 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 3.995 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 179.391 tamponi testati; l’indice di positività oggi sale al 2,2%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 72 decessi che fanno salire il totale dei morti positivi al Covid in Italia a 125.225.



I ricoverati in terapia intensiva sono 1.410, con 48 ingressi nelle ultime 24 ore. I guariti sono 6.573 in più, mentre gli attuali positivi scendono a 281.092 (-2.652). La distribuzione dei nuovi contagi vede in testa la Lombardia (711), poi la Campania (628) e il Lazio (413).

