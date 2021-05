Covid in Campania, indice di contagio al 4%: meno di mille ricoverati (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 628 i positivi del giorno in Campania su 13mila tamponi effettuati. In percentuale, significa che è positivo il 4,78% dei test, mezzo punto percentuale in più di ieri quando l’indice di contagio era al 4,18%. Sono 5 le vittime, di cui 3 decedute nelle ultime 48 ore; 2 decedute in precedenza ma registrati ieri. In calo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 628 i positivi del giorno insu 13mila tamponi effettuati. In percentuale, significa che è positivo il 4,78% dei test, mezzo punto percentuale in più di ieri quando l’diera al 4,18%. Sono 5 le vittime, di cui 3 decedute nelle ultime 48 ore; 2 decedute in precedenza ma registrati ieri. In calo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 4.717 i positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 5.218. Sono 125 le vittime in un g… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Il #Covid fa meno paura in Campania: 5 morti - - PasqualeCacace5 : RT @lucarango88: ??#Campania #Covid_19 #23maggio 628 casi su 13.125 tamponi (4,8% positivi), 1.116 guariti e 5 decessi. Negli ospedali sal… - aranciaverde : RT @lucarango88: ??#Campania #Covid_19 #23maggio 628 casi su 13.125 tamponi (4,8% positivi), 1.116 guariti e 5 decessi. Negli ospedali sal… - zazoomblog : Covid in Campania 628 nuovi casi. Indice del contagio al 47%. Altri 5 morti (3 nelle ultime 48 ore) - #Covid… -