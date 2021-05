Covid, in Campania 628 nuovi casi. Indice del contagio al 4,7%. Altri 5 morti (3 nelle ultime 48 ore) (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 628 i positivi del giorno in Campania, di cui 184 sintomatici, su 13.125 tamponi molecolari processati. Questi i dati trasmessi dall’unità di crisi regionale. Pressoché stabile k’Indice del contagio: 4,7%. Si registra il decesso di 5 persone, 3 nelle ultime 48 ore, mentre sono 1.116 i guariti. Da inizio emergenza sono morti in Campania 7.074 pazienti, mentre i guariti sono stati in totale 336.353. Ci sono 85 persone ricoverate in terapia intensiva, 3 più di ieri, su 656 posti letto disponibili, e 967 (-44) in degenza su 3.160 posti letto complessivamente disponibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 628 i positivi del giorno in, di cui 184 sintomatici, su 13.125 tamponi molecolari processati. Questi i dati trasmessi dall’unità di crisi regionale. Pressoché stabile k’del: 4,7%. Si registra il decesso di 5 persone, 348 ore, mentre sono 1.116 i guariti. Da inizio emergenza sonoin7.074 pazienti, mentre i guariti sono stati in totale 336.353. Ci sono 85 persone ricoverate in terapia intensiva, 3 più di ieri, su 656 posti letto disponibili, e 967 (-44) in degenza su 3.160 posti letto complessivamente disponibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 4.717 i positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 5.218. Sono 125 le vittime in un g… - salernotoday : Covid-19: 628 nuovi contagi e 5 decessi in Campania, il bollettino - mariarosariafil : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 628 positivi e cinque morti: indice di contagio al 4,78%, meno di mille ricoverati https://t.c… - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 628, in risalita nelle 24 ore. Negli ospedali 5 morti. Le tabelle… - anteprima24 : ** Covid Campania, 628 nuovi positivi: comunicati 5 #Decessi ** -