Advertising

orizzontescuola : Covid, il bollettino del 23 maggio: quasi 4mila contagiati con 72 morti - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #23maggio #Coronavirus #COVID19 - Open_gol : Sono 3.995 i nuovi contagi: il tasso di positività è in lieve rialzo: +0,6%. Il bollettino?? - bizcommunityit : Covid 23 maggio 2021 in Emilia Romagna: il bollettino coronavirus di oggi. Dati e contagi - Telespazio1 : Campania - Covid: il Bollettino del 23 maggio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Oltre 30 mln di dosi somministrate in Italia. Gelmini: 'Vaccinarsi in vacanza? Meglio tornare a casa'. Il commissario per l'emergenzaFigliuolo chiede alle Regioni un maggiore contributo per mantenere sempre operativi gli hub vaccinali. Da domani Italia in giallo: riaprono gli impianti di sci e gli stabilimenti balneari... la Campania supera, così, quota 7mila morti per. I guariti sono 1.116. Le terapie intensive risalgono di tre unità. L'Unità di crisi della Regione Campania ha emesso ilquotidiano ...La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: le novità su contagi, decessi e guarigioni Ancora in calo la curva epidemica nel nostro Paese, anche per ...Roma, 23 maggio 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. I nuovi contagiati sono 3.995, le vittime 72. Calano di 20 le terapie intensive e di 327 i ricoveri. E' da giorni che la curva ...