Covid, Giani: 382 nuovi contagi, oggi 23 maggio in Toscana. E un milione e 800mila vaccinati (Di domenica 23 maggio 2021) I nuovi casi registrati in Toscana sono 382 su 16.834 test di cui 11.014 tamponi molecolari e 5.820 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (6,0% sulle prime diagnosi). Lo scrive il presidente della regione Toscana Eugenio Giani sulla sua pagina Facebook L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 23 maggio 2021) Icasi registrati insono 382 su 16.834 test di cui 11.014 tamponi molecolari e 5.820 test rapidi. Il tasso deipositivi è 2,27% (6,0% sulle prime diagnosi). Lo scrive il presidente della regioneEugeniosulla sua pagina Facebook L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid, Giani: 382 nuovi contagi, oggi 23 maggio in Toscana. E un milione e 800mila vaccinati - VTrend_it : ?? I numeri di oggi, domenica 23 maggio, anticipati dal presidente Giani: - infoitinterno : Covid, oggi 358 casi in Toscana. Le anticipazioni del governatore Giani - infoitinterno : Covid Toscana, Giani: 'Oggi 358 contagi'. Dati 22 maggio - infoitinterno : Vaccino Covid, prenotazioni 'last minute': l'idea di Giani per accelerare la campagna -