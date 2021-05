Covid Fvg, 31 contagi e 1 morto: bollettino 23 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 31 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 23 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrato 1 morto. Nel dettaglio, su 2.735 tamponi molecolari sono stati rilevati 27 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,99%. Sono inoltre 1.308 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,31%). Nella giornata odierna si registra un decesso, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 9 e quelli in altri reparti sono invece 57. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.778, con la seguente suddivisione territoriale: 810 a Trieste, 2.004 a Udine, 673 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.104, i guariti ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 31 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 23, secondo i dati deldella regione. Da ieri registrato 1. Nel dettaglio, su 2.735 tamponi molecolari sono stati rilevati 27 nuovicon una percentuale di positività dello 0,99%. Sono inoltre 1.308 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,31%). Nella giornata odierna si registra un decesso, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 9 e quelli in altri reparti sono invece 57. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.778, con la seguente suddivisione territoriale: 810 a Trieste, 2.004 a Udine, 673 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.104, i guariti ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fvg Vaccini:Riccardi(FVG),con medici di base incremento adesioni ... saranno disponibili 154 dosi di vaccino anti Covid - 19 per un totale di 462 dosi, con possibilità di un futuro incremento". Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla ...

Nei nostri cellulari c'è anche un po' di Fvg Sarà anche l'occasione per capire la situazione negli Usa nella gestione dell'epidemia da Covid - 19, con i viaggi che dovrebbero prossimamente ripartire permettendogli di tornare a spostarsi come ...

