Covid Campania, 628 nuovi positivi: comunicati 5 decessi (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 628 i nuovi positivi al Covid-19 oggi, domenica 23 maggio, in Campania, dove si sono registrati altri 5 decessi, di cui 3 deceduti nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza ma registrati ieri. I tamponi molecolari analizzati sono stati 13.125. Dei 628 nuovi positivi, 184 sono risultati sintomatici e 444 asintomatici. I guariti sono 1.116. positività al 4,87%. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) positivi del giorno: 628 (*) di cui Asintomatici: 444 (*) Sintomatici: 184 (*) * positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 13.125 Tamponi antigenici del giorno: 4.097 Deceduti: 5 (**) Totale deceduti: ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 628 ial-19 oggi, domenica 23 maggio, in, dove si sono registrati altri 5, di cui 3 deceduti nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza ma registrati ieri. I tamponi molecolari analizzati sono stati 13.125. Dei 628, 184 sono risultati sintomatici e 444 asintomatici. I guariti sono 1.116.tà al 4,87%. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del giorno: 628 (*) di cui Asintomatici: 444 (*) Sintomatici: 184 (*) *, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 13.125 Tamponi antigenici del giorno: 4.097 Deceduti: 5 (**) Totale deceduti: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 4.717 i positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 5.218. Sono 125 le vittime in un g… - salernotoday : Covid-19: 628 nuovi contagi e 5 decessi in Campania, il bollettino - mariarosariafil : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 628 positivi e cinque morti: indice di contagio al 4,78%, meno di mille ricoverati https://t.c… - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 628, in risalita nelle 24 ore. Negli ospedali 5 morti. Le tabelle… - anteprima24 : ** Covid Campania, 628 nuovi positivi: comunicati 5 #Decessi ** -