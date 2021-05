Covid Abruzzo | oggi 68 contagi e 2 morti | bollettino 23 maggio

(Di domenica 23 maggio 2021) Sono 68 ida coronavirus in, 23, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati 2. I nuovi positivi (di età compresa tra 2 e 94 anni – 23 Aq, 18 Ch, 5 Pe, 19 Te, 3 fuori regione), sono stati rilevati su 3013 tamponi molecolari e 1300 test antigenici. Nessun guarito, 5967 attualmente positivi (+66), 178 ricoverati in area medica (-1), 17 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 5776 in isolamento domiciliare (+71). L'articolo proviene da Italia Sera.

