Covid: 72 vittime in Italia in 24h, mai così poche nel 2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 3.995 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.717. Sono invece 72 le vittime in un giorno - il livello più ...

