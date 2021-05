Così uno scontro fratricida ha eliminato Shekau, sanguinario leader dei Boko Haram (Di domenica 23 maggio 2021) Oltre 300 giovanissimi combattenti fedeli alla provincia dello Stato islamico dell’Africa occidentale (ISWAP) addestrati in Libia e in altri paesi si sono uniti ad altri nella battaglia finale che ha portato alla caduta finale del leader di Boko Haram, Abubakar Shekau, e nei giorni scorsi chiuso un passaggio della guerra jihadista intra-nigeriana. La notizia è doppia: c’è lo scontro fratricida tra gruppi affiliati allo Stato islamico, c’è la morte di colui che per primo fece la baya in Africa; ossia il leader dell’organizzazione jihadista del Nord della Nigeria che nei giorni d’oro del 2015 aveva giurato fedeltà al Califfo, il defunto Abu Bakr al Baghdadi. ISWAP, che vuole essere il polo di attrazione baghdadista in quella regione, è nata da una costola dei ... Leggi su formiche (Di domenica 23 maggio 2021) Oltre 300 giovanissimi combattenti fedeli alla provincia dello Stato islamico dell’Africa occidentale (ISWAP) addestrati in Libia e in altri paesi si sono uniti ad altri nella battaglia finale che ha portato alla caduta finale deldi, Abubakar, e nei giorni scorsi chiuso un passaggio della guerra jihadista intra-nigeriana. La notizia è doppia: c’è lotra gruppi affiliati allo Stato islamico, c’è la morte di colui che per primo fece la baya in Africa; ossia ildell’organizzazione jihadista del Nord della Nigeria che nei giorni d’oro del 2015 aveva giurato fedeltà al Califfo, il defunto Abu Bakr al Baghdadi. ISWAP, che vuole essere il polo di attrazione baghdadista in quella regione, è nata da una costola dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Così uno La patrimoniale di Letta fa solo male (ai giovani) ... la soglia minima di contribuzione passa da uno a cinque milioni nell'arco di ventiquattr'ore. ... Sono a debito i ristori alle imprese, a cui lo Stato ha chiesto di non licenziare, impegnandosi così ...

Biennale Architettura: il Padiglione Italiano è un'occasione mancata ... non un architetto, uno studioso, un professore. È un nodo che abbiamo indicato più volte, ma forse ...dei sostegni finanziari e il fundraising devono articolarsi in maniera meno approssimativa di così. ...

