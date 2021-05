Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Lunedi 24 Maggio 2021 (Di lunedì 24 maggio 2021) Ariete le stelle vi sosterranno con i progetti professionali per cui forza con idee e sogni nel cassetto. Gemelli in questa giornata Venere sarà in una buona posizione e vi avvantaggerà nei rapporti d’amore. Leone Venere è in buona posizione e potrebbe regalare belle sorprese in questo lunedì. Ecco le previsioni dell’Oroscopo del Giorno Lunedì Leggi su periodicodaily (Di lunedì 24 maggio 2021) Ariete levi sosterranno con i progetti professionali per cui forza con idee e sogni nel cassetto. Gemelli in questa giornata Venere sarà in una buona posizione e vi avvantaggerà nei rapporti d’amore. Leone Venere è in buona posizione e potrebbe regalare belle sorprese in questo lunedì. Ecco le previsioni dell’del Giorno Lunedì

Advertising

NicolaPorro : Per #Conte, è urgente approvare il #DDLZan: a sentirlo, l'Italia è una specie di Arabia Saudita. Ma i numeri cosa d… - NicolaPorro : Un lettore ci racconta tutti i suoi dubbi, peraltro molto condivisibili, sul #ddlzan ?? - FredAllaJuve : RT @SandroSca: Massimo Ugolini: 'Juric come mai stasera un Verona molto più carico...' Juric: 'Ma cosa dici? Ancora? Ancora con questa dom… - skywalker_iv : RT @NicolaPorro: Sul #vaccino un conto è essere favorevoli, un conto è pensare che debba essere obbligatorio. E su questo, negli ultimi gio… - Daniele75144186 : in altri stati la #funivia è proprio in città e viaggia sulle teste degli abitanti ogni giorno. certo a guardarle s… -