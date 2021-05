Coronavirus Latina e provincia, 45 nuovi positivi e 0 decessi: i dati di oggi 23 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) Qualche buona notizia sul fronte dei contagi. Nelle ultime 24 ore si registrano nel terriorio di Latina e provincia 45 nuuovi casi ma nessun decesso. Il numero delle persone guarite ammonta invece a 52 mentre le vaccinazioni effettuate sono pari a 3891. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, diminuiscono i casi e le terapie intensive: i dati di oggi 23 maggio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) Qualche buona notizia sul fronte dei contagi. Nelle ultime 24 ore si registrano nel terriorio di45 nuuovi casi ma nessun decesso. Il numero delle persone guarite ammonta invece a 52 mentre le vaccinazioni effettuate sono pari a 3891. Leggi anche:nel Lazio, diminuiscono i casi e le terapie intensive: idi23su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Coronavirus Latina e provincia, 45 nuovi positivi e 0 decessi: i dati di oggi 23 maggio - fromGaeta : Contagi. In lieve calo a Formia (31) , salgono a Gaeta (13) nella settimana 17-23 mag (Fonte ASL latina)… - Aprilia_News : #Coronavirus: 45 positivi in provincia di Latina - Lazio_TV : CORONAVIRUS: OGGI A LATINA E PROVINCIA 45 NUOVI CASI - LatinaBiz : Tabella Ritorna a scendere il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in provincia di Latina in quanto il bolletti… -