Coronavirus Italia: 72 morti (totale 125.225) e 3.995 nuovi contagi (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile ci sono 6573 guariti, 3.785.866 dimessi in totale; 48 nuovi ricoveri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile ci sono 6573 guariti, 3.785.866 dimessi in; 48ricoveri L'articolo proviene da Firenze Post.

