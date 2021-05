Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 maggio: 3.995 nuovi casi (Di domenica 23 maggio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, domenica 23 maggio 2021, registrano 3.995 casi e 72 vittime. Più basso rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, cala anche il numero dei decessi. Tasso di positività all’2,2%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 281.092 con un decremento di -2.652 casi. 48 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 6.573 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in isolamento domiciliare, che è sotto i 300mila, e sotto i 10mila il totale dei ricoverati, oggi è di 9.161 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ... Leggi su 361magazine (Di domenica 23 maggio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, domenica 232021, registrano 3.995e 72 vittime. Più basso rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, cala anche il numero dei decessi. Tasso di positività all’2,2%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 281.092 con un decremento di -2.652. 48 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 6.573 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in isolamento domiciliare, che è sotto i 300mila, e sotto i 10mila il totale dei ricoverati, oggi è di 9.161 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ...

