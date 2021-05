Coronavirus: il grafico del professor Fusaro sull’andamento dei positivi fa sperare nelle nuove riaperture (Di domenica 23 maggio 2021) Siamo quasi arrivati al mese di giugno, il mese delle riaperture. Già dalla settimana scorsa le restrizioni sono state allentate. Il coprifuoco è stato posticipato di un’ora (dalle 22:00 alle 23:00), e i ristoranti hanno potuto accogliere i loro clienti nei tavolini all’aperto. I numeri del Covid I numeri relativi ai decessi, ai nuovi contagiati e ai ricoveri, sono buoni e fanno ben sperare nelle riaperture. Tutto ciò è possibile anche grazie alla campagna vaccinale che sta ormai proseguendo senza sosta da mesi. La luce in fondo al tunnel inizia a vedersi in modo chiaro, e la pandemia sembra possa finalmente giungere al termine. Anche il professore Ing. dell’Università di Tor Vergata Luca Andreassi, conferma l’andamento positivo della curva dei contagi: «Tre settimane dalle aperture e non c’è nessun ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) Siamo quasi arrivati al mese di giugno, il mese delle. Già dalla settimana scorsa le restrizioni sono state allentate. Il coprifuoco è stato posticipato di un’ora (dalle 22:00 alle 23:00), e i ristoranti hanno potuto accogliere i loro clienti nei tavolini all’aperto. I numeri del Covid I numeri relativi ai decessi, ai nuovi contagiati e ai ricoveri, sono buoni e fanno ben. Tutto ciò è possibile anche grazie alla campagna vaccinale che sta ormai proseguendo senza sosta da mesi. La luce in fondo al tunnel inizia a vedersi in modo chiaro, e la pandemia sembra possa finalmente giungere al termine. Anche ile Ing. dell’Università di Tor Vergata Luca Andreassi, conferma l’andamento positivo della curva dei contagi: «Tre settimane dalle aperture e non c’è nessun ...

Advertising

CorriereCitta : Coronavirus: il grafico del professor Fusaro sull’andamento dei positivi fa sperare nelle riaperture - LucaGattuso : Continua la discesa della curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia… - LucaGattuso : In questo grafico il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute.… - LucaGattuso : In questi due grafici la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dal Ministero della Salute. La… - LucaGattuso : In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi siamo al… -