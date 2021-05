Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 23 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 23 maggio. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in CampaniaLa Campania fa un nuovo passo verso l’immunizzazione completa della Regione. Ischia è la terza isola Covid free, il traguardo già raggiunto nelle passate settimane da Procida e Capri. Superata la quota di due milioni di prime dosi di vaccino somministrate, a cui si aggiungono le oltre 800 mila seconde dosi. Le dosi consegnate sono state quasi del tutto utilizzate nei centri vaccinali regionali. Il presidente Vincenzo De Luca, in conferenza da Ischia, ha salutato i presenti e la stampa estera, invitando a visitare le isole della ... Leggi su vesuvius (Di domenica 23 maggio 2021) Ildelladi23. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazioneinLafa un nuovo passo verso l’immunizzazione completa della. Ischia è la terza isola Covid free, il traguardo già raggiunto nelle passate settimane da Procida e Capri. Superata la quota di due milioni di prime dosi di vaccino somministrate, a cui si aggiungono le oltre 800 mila seconde dosi. Le dosi consegnate sono state quasi del tutto utilizzate nei centri vaccinali regionali. Il presidente Vincenzo De Luca, in conferenza da Ischia, ha salutato i presenti e la stampa estera, invitando a visitare le isole della ...

