Coronavirus, anche Moderna punta ai vaccini per i ragazzi tra i 12 e i 17 anni: ok Ue atteso per giugno. Per gli esperti britannici due dosi proteggono dalle varianti indiana e inglese (Di domenica 23 maggio 2021) UNIONE EUROPEA EPA/LESZEK SZYMANSKI Un medico prepara una dose del vaccino di Moderna nel centro vaccinale militare di Varsavia, in PoloniaVaccinazioni per gli over 12 con Moderna da giugno anche la società farmaceutica americana Moderna chiederà nei primi giorni di giugno l’autorizzazione all’Ema per l’uso del suo vaccino anti Covid per la fascia di età 12-17 anni. Il 28 maggio l’agenzia per il farmaco europea si esprimerà invece sull’uso del vaccino prodotto da Pfizer per la fascia di età tra i 12 e i 16 anni, così come già fatto negli Stati Uniti, mentre è già possibile somministrare questo vaccino per gli over 16. Al Journal du dimanche, l’amministratore delegato di Moderna, Spephan Bancel ha spiegato che ... Leggi su open.online (Di domenica 23 maggio 2021) UNIONE EUROPEA EPA/LESZEK SZYMANSKI Un medico prepara una dose del vaccino dinel centro vaccinale militare di Varsavia, in PoloniaVaccinazioni per gli over 12 condala società farmaceutica americanachiederà nei primi giorni dil’autorizzazione all’Ema per l’uso del suo vaccino anti Covid per la fascia di età 12-17. Il 28 maggio l’agenzia per il farmaco europea si esprimerà invece sull’uso del vaccino prodotto da Pfizer per la fascia di età tra i 12 e i 16, così come già fatto negli Stati Uniti, mentre è già possibile somministrare questo vaccino per gli over 16. Al Journal du dim, l’amministratore delegato di, Spephan Bancel ha spiegato che ...

Advertising

ladyonorato : Gli Svedesi avanti al resto dell’UE anche stavolta: Covid, per la Svezia i test PCR per tracciare il virus sono ina… - docdrugztore : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Vaccino. Ha senso ritardare seconda dose #Pfizer e #Moderna se i dati in Gran Bretagna contro #variante indian… - filippo95239679 : RT @Libero_official: A causa di un buco normativo, il #redditodiemergenza contro il #coronavirus fortemente voluto da #Conte va anche 'ai c… - elelol_ : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘SOLD OUT IL SECONDO OPEN DAY’ Anche il secondo open day previsto nelle giornate di oggi e domani… - FaggianoLepre : RT @liliaragnar: 'll virus continuerà a circolare, anche se presto finirà per diventare uno dei tanti coronavirus, come quelli del raffredd… -