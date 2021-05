Coronavirus, 72 morti e 48 ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 2,2% (+0,6%) (Di domenica 23 maggio 2021) Il bollettino del 23 maggio Sono 72 i nuovi decessi per Coronavirus registrati oggi in Italia dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Un dato in calo rispetto alle 125 vittime segnalate nella giornata di ieri. Per un totale di morti registrati dall’inizio della pandemia pari a 125.225. Il monitoraggio giornaliero attesta una discesa anche sul fronte dei nuovi positivi: oggi sono 3.995 i casi registrati contro i 4.717 di ieri. In diminuzione anche la curva degli attualmente positivi: 281.092 persone ( 283.744 ieri). MINISTERO DELLA SALUTE Il bollettino del 23 maggio 2021 La situazione negli ospedali italiani Sul fronte della pressione sanitaria, il bollettino nazionale di oggi, 23 maggio, segnala 48 nuovi ingressi in terapia intensiva. Un dato in calo ... Leggi su open.online (Di domenica 23 maggio 2021) Il bollettino del 23 maggio Sono 72 i nuovi decessi perregistrati oggi in Italia dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Un dato in calo rispetto alle 125 vittime segnalate nella giornata di ieri. Per un totale diregistrati dall’inizio della pandemia pari a 125.225. Il monitoraggio giornaliero attesta una discesa anche sul fronte dei nuovi positivi: oggi sono 3.995 i casi registrati contro i 4.717 di ieri. In diminuzione anche la curva degli attualmente positivi: 281.092 persone ( 283.744 ieri). MINISTERO DELLA SALUTE Il bollettino del 23 maggio 2021 La situazione negli ospedali italiani Sul fronte della pressione sanitaria, il bollettino nazionale di oggi, 23 maggio, segnala 48 nuoviin. Un dato in calo ...

