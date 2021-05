Controlli anti Covid nel Salernitano: maggior attenzione nelle zone della movida (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Continua il concreto e fattivo impegno profuso dalla Forze dell’Ordine nell’arginare atteggiamenti contrari alla salute pubblica. La permanenza in zona gialla ha visto una riapertura delle attività commerciali ed una maggiore presenza di cittadini per le strade della città. In questo fine settimana sono state intensificate nelle zone della cd. movida le azioni atte a contenere comportamenti irrispettosi delle norme antiCovid. In tale ambito operativo, la fattiva collaborazione intercorsa tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, ha consentito, anche grazie al contributo offerto dagli equipaggi della Polizia Locale, della Polizia Provinciale e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Continua il concreto e fattivo impegno profuso dalla Forze dell’Ordine nell’arginare atteggiamenti contrari alla salute pubblica. La permanenza in zona gialla ha visto una riapertura delle attività commerciali ed unae presenza di cittadini per le stradecittà. In questo fine settimana sono state intensificatecd.le azioni atte a contenere comportamenti irrispettosi delle norme. In tale ambito operativo, la fattiva collaborazione intercorsa tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, ha consentito, anche grazie al contributo offerto dagli equipaggiPolizia Locale,Polizia Provinciale e ...

