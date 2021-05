Compagnoni | “Il Napoli si è condannato con le proprie mani all’Europa League”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 maggio 2021) Maurizio, telecronista di Sky Sport, ha commentato il risultato delcontro il Verona che ha compportato la mancata qualificazione in Champions degli azzurri. “Ilcercava la scintilla e l’ha accesa solo con Amir Rrah. Non ha giocato una buona partita e, con il pareggio odierno, ha perso l’occasione di andare in Champions, condannandosi con lea partecipare. Molto bene la coppia centrale formata da Kostas Manolas ed Amir Rrah. Fabian Ruiz ha sbagliato troppi palloni: un problema di testa, evidentemente, più che di abilità tecnica. Serviva la giusta concentrazione per tutto l’arco di una partita così importante.meno contratto ...