"Come la pandemia ha rafforzato l'identità professionale", domani interessante webinar a cura dell'AITO. (Di domenica 23 maggio 2021) L'art.25 dello statuto AITO cita che "è istituita la giornata nazionale del Terapista occupazionale che si celebrerà il 24 maggio di ciascun anno". Sono 2250 i terapisti occupazionali in tutta Italia, pochi, troppo pochi per rispondere al bisogno di salute, anzi, di benessere del singolo cittadino e dell'intera comunità. Questo professionista si occupa, per esempio, "delle limitazioni nello svolgere anche semplici azioni quotidiane" citate dal Ministro Speranza nella Giornata delle persone con disabilità, di ridurre l'impatto negativo del Long covid sulle attività giornaliere, di diminuire il livello di sostegno che i bambini con disabilità possono richiedere durante la scuola impegnandosi perché raggiungano il loro pieno potenziale e di assicurare, in ambito palliativo, il mantenimento del livello di abilità il più a lungo possibile.

