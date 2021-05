Classifica Mondiale costruttori F1 2021 | Red Bull sorpassa Mercedes! Ferrari quarta a -2 da McLaren

(Di domenica 23 maggio 2021) La Redbalza in testa allagenerale delF1 al termine del GP di Monaco, quinta tappa del campionato andata in scena sul circuito di Montecarlo. Max Verstappen ha vinto nel Principato, Sergio Perez è giunto terzo e così le Lattine hanno operato il sorpasso sulle Mercedes: ora hanno 1 punto di vantaggio sulle Frecce d’Argento. Laa 2 punti di distacco dallaF11. Red149 2. Mercedes 148 3.80 4.78 5. AlphaTauri 25 6. Alpine 17 7. Aston Martin 10 8. Alfa Romeo 1 Foto: LaPresse

Advertising

habitvstyles : RT @niallspromoIT: Nella classifica mondiale di Itunes #OurSong è al 4° posto! - Agenzia_Ansa : Verstappen ha vinto il gp di F1 di Monaco. L'olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Sain… - 6saraa__ : RT @niallspromoIT: Nella classifica mondiale di Itunes #OurSong è al 4° posto! - CircusFuno : #Formula1 | La classifica mondiale piloti e costruttori, dopo il #MonacoGP F1 2021 a Monte Carlo - fookingloosah__ : RT @niallspromoIT: Nella classifica mondiale di Itunes #OurSong è al 4° posto! -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Mondiale

Con questa vittoria Verstappen passa in testa alla. [Le classifiche]Questa ladelCostruttori dopo la quarta manche: 1° Toyota Gazoo Racing 183 punti; 2° Hyundai Motorsport 146; 3° MSport 64.Segui in diretta il GP di Monaco 2021. Ferrari e Red Bull al top, male le Mercedes. I valori visti nelle qualifiche si confermeranno in gara?Settimo posto per Simone Iaquinta alla Mobil 1 Supercup a Montecarlo. Il drive calabrese ha fatto il suo esordio nel campionato mondiale Porsche. Sul prestigioso circuito di Montecarlo, il driver dell ...