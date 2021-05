Classifica Giro d’Italia 2021, 15ma tappa: Ciccone 6°, Formolo e Nibali guadagnano 2 posizioni (Di domenica 23 maggio 2021) L’edizione numero 104 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, oggi, domenica 23 maggio, ha visto andare in scena la quindicesima tappa, la quattordicesima in linea, con partenza da Grado ed arrivo a Gorizia dopo 147 km: è arrivata la fuga e ad imporsi è stato il belga Victor Campenaerts. Il gruppo degli uomini di Classifica infatti ha lasciato ampio spazio agli attaccanti di giornata, giungendo con largo ritardo. Sono stati però i ritiri a riscrivere la Classifica: sono caduti ed hanno abbandonato il tedesco Emanuel Buchmann, che era sesto, ed il lusitano Ruben Guerreiro, 15° stamane. E’ salito di una posizione dunque Giulio Ciccone, ora sesto, mentre ne hanno guadagnate due sia Davide Formolo, ora 14°, e Vincenzo Nibali, passato in 17ma posizione. ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) L’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada, oggi, domenica 23 maggio, ha visto andare in scena la quindicesima, la quattordicesima in linea, con partenza da Grado ed arrivo a Gorizia dopo 147 km: è arrivata la fuga e ad imporsi è stato il belga Victor Campenaerts. Il gruppo degli uomini diinfatti ha lasciato ampio spazio agli attaccanti di giornata, giungendo con largo ritardo. Sono stati però i ritiri a riscrivere la: sono caduti ed hanno abbandonato il tedesco Emanuel Buchmann, che era sesto, ed il lusitano Ruben Guerreiro, 15° stamane. E’ salito di una posizione dunque Giulio, ora sesto, mentre ne hanno guadagnate due sia Davide, ora 14°, e Vincenzo, passato in 17ma posizione. ...

