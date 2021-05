Cittadella Venezia streaming e diretta tv: dove vedere il playoff di Serie B (Di domenica 23 maggio 2021) Cittadella Venezia streaming live, tv e probabili formazioni della partita del playoff d’andata di Serie B Cittadella Venezia streaming TV – Oggi, domenica 23 maggio 2021, alle ore 21.15 Cittadella e Venezia scendono in campo allo stadio Tombolato per la gara d’andata della finale play off. Si parte in casa della squadra classificata peggio nella stagione regolamentare, il Cittadella di Venturato, che dovrà cercare assolutamente di vincere il doppio confronto per raggiungere la massima Serie per la prima volta nella propria storia. In caso di parità di punti e gol nell’arco dei 180? sarebbe il Venezia di Zanetti ad essere promosso assieme ad Empoli e Salernitana. Gara ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021)live, tv e probabili formazioni della partita deld’andata diTV – Oggi, domenica 23 maggio 2021, alle ore 21.15scendono in campo allo stadio Tombolato per la gara d’andata della finale play off. Si parte in casa della squadra classificata peggio nella stagione regolamentare, ildi Venturato, che dovrà cercare assolutamente di vincere il doppio confronto per raggiungere la massimaper la prima volta nella propria storia. In caso di parità di punti e gol nell’arco dei 180? sarebbe ildi Zanetti ad essere promosso assieme ad Empoli e Salernitana. Gara ...

Advertising

AleCat_91 : E ALLORA VI ASPETTO... questa sera live sul mio canale #CITVEN #CittadellaVenezia, tutti a supportare il #Venezia i… - PISAinVIDEO : Stasera l’andata della finale playoff Cittadella-Venezia - rickymeggiato : @Marco_viscomi E io c'ho pure Cittadella - Venezia per i playoff. - MondoTV241 : Cittadella-Venezia, andata della finale Playoff di Serie B: formazioni, orario e diretta Tv8 su RAI 2 #serieb - PlayerManagemen : ?? ?? ???? ???????????? ?? 8?? Quattro da una parte, quattro dall’altra: in palio la #SerieA. In bocca al lupo ragazzi ??… -