Cinema in lutto, drogato e fatto a pezzetti: ritrovato dentro un valigia (Di domenica 23 maggio 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Dramma nel Cinema, dove un regista decisamente noto in patria, Babak Khorramdin (47 anni), è stato prima sedato e poi ucciso e fatto a pezzi dai suoi genitori. La notizia viene riportata sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, dove si sottolinea come il corpo sia stato ritrovato casualmente all’interno di una valigia e in alcuni sacchi gettati all’interno di un cassonetto dei rifiuti nelle aree di confine della capitale, Teheran. I carnefici sono Iran Khorramdin, 74 anni, e Akbar Khorramdin, 81, che, interrogati senza soluzione di continuità dalla polizia, hanno confessato il delitto, rivelando in passato di avere assassinato la figlia e il genero con la medesima metodologia impiegata in questa occasione. Ma come si sono svolti i fatti? Stando ... Leggi su howtodofor (Di domenica 23 maggio 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Dramma nel, dove un regista decisamente noto in patria, Babak Khorramdin (47 anni), è stato prima sedato e poi ucciso ea pezzi dai suoi genitori. La notizia viene riportata sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, dove si sottolinea come il corpo sia statocasualmente all’interno di unae in alcuni sacchi gettati all’interno di un cassonetto dei rifiuti nelle aree di confine della capitale, Teheran. I carnefici sono Iran Khorramdin, 74 anni, e Akbar Khorramdin, 81, che, interrogati senza soluzione di continuità dalla polizia, hanno confessato il delitto, rivelando in passato di avere assassinato la figlia e il genero con la medesima metodologia impiegata in questa occasione. Ma come si sono svolti i fatti? Stando ...

